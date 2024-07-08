В Киеве 5 погибших в результате ракетной атаки, — КГВА

Киевская городская военная администрация обновила информацию о последствиях ракетного удара россиян по столице.
Там отмечают, что в результате ракетного удара по Киеву зафиксировано падение обломков в Соломенском, Днепровском, Дарницком, Святошинском, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском районах.
Предварительные данные:
- в Соломенском районе есть повреждение офисного здания;
- в Голосеевском – повреждены гаражи, горят автомобили;
- в Днепровском – горят обломки в жилой застройке.
- в Дарницком районе поврежден частный дом;
- в Святошинском районе горят обломки возле жилого здания; также возник пожар в помещении одного из предприятий.
– в Деснянском районе возгорание дома.
– В Шевченковском районе пострадала детская больница Охмадит, есть разрушение.
«По состоянию на эту минуту, предварительно известно о 5 погибших. Информация уточняется», – заявил начальник КГВА Сергей Попко.
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