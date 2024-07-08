В Киеве 5 погибших в результате ракетной атаки, — КГВА

В КГВА также сообщили количество пострадавших киевлян.

Киевская городская военная администрация обновила информацию о последствиях ракетного удара россиян по столице.

Там отмечают, что в результате ракетного удара по Киеву зафиксировано падение обломков в Соломенском, Днепровском, Дарницком, Святошинском, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском районах.

Предварительные данные:

- в Соломенском районе есть повреждение офисного здания;

- в Голосеевском – повреждены гаражи, горят автомобили;

- в Днепровском – горят обломки в жилой застройке.

- в Дарницком районе поврежден частный дом;

- в Святошинском районе горят обломки возле жилого здания; также возник пожар в помещении одного из предприятий.

– в Деснянском районе возгорание дома.

– В Шевченковском районе пострадала детская больница Охмадит, есть разрушение.

«По состоянию на эту минуту, предварительно известно о 5 погибших. Информация уточняется», – заявил начальник КГВА Сергей Попко.

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