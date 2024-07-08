Ракетный удар по Киеву: обстрелом повреждена детская больница «Охматдет», фото

В Шевченковском районе столицы пострадала детская больница «Охматдет», есть разрушения.

Фото: Владимир Зеленский

Утром 8 июля российская авиация нанесла массированный ракетный удар по Украине.

В Киеве зафиксировано падение обломков в Соломенском, Днепровском и Голосеевском районах.

Как сообщил городской голова Виталий Кличко, в столице попали в одно из помещений детского медицинского учреждения.

По данным «Суспільного», повреждена детская больница «Охматдет».

«Детская больница, целенаправленный удар россиян», - отметил глава Офиса Президента Андрей Ермак.

Впоследствии это подтвердили в КМВА.

«В Шевченковском районе пострадала детская больница Охматдет, есть разрушения», - указали в администрации.

Есть информация о 9 пострадавших в разных районах столицы. Шестерых из них госпитализировали. Об этом сказал Виталий Кличко.

Президент Украины Владимир Зеленский показал фото последствий удара рф.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.