У Києві внаслідок ракетної атаки є постраждалі, одну людину госпіталізували, — Кличко

У столиці наразі відомо про трьох постраждалих.

Фото ілюстративне, джерело фото - trueua.info

Внаслідок російської ракетної атаки на Київ 8 липня наразі відомо про трьох постраждалих. Одного з них було госпіталізовано, іншим двом - надано допомогу на місці. Про це повідомляє Віталій Кличко.

«Перевіряємо інформацію про одного загиблого», - сказав міський голова.

Також він додав, що було влучання в одне з приміщень дитячого медичного закладу.

Раніше у КМВА повідомили про наслідки ракетного удару по Києву.

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