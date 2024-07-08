В Киеве в результате ракетной атаки есть пострадавшие, один человек госпитализирован, — Кличко

В столице на данный момент известно о трех пострадавших.

Фото иллюстративное, источник фото - trueua.info

В результате российской ракетной атаки на Киев 8 июля пока известно о трех пострадавших. Один из них был госпитализирован, другим двум - оказана помощь на месте. Об этом сообщает Виталий Кличко.

«Проверяем информацию об одном погибшем», - сказал городской голова.

Также он добавил, что было попадание в одно из помещений детского медицинского учреждения.

Ранее в КГВА сообщили о последствиях ракетного удара по Киеву.

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