В КГВА сообщили о последствиях ракетного удара по Киеву: есть повреждения офисного здания и домов

В Киеве зафиксировано падение обломков в Соломенском, Днепровском, Дарницком, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском районах.

Фото: podrobnosti.ua

Как известно, 8 июля российские оккупационные войска совершили ракетную атаку на Киев.

В КГВА сообщили о последствиях ракетного удара по Киеву по состоянию на данный момент.

Отмечается, что в результате ракетного удара по Киеву зафиксировано падение обломков в Соломенском, Днепровском, Дарницком, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском районах.

Предварительные данные:

- в Соломенском районе есть повреждение офисного здания;

- в Голосеевском – обломки упали возле жилого дома;

- в Днепровском пылают обломки в жилой застройке.

- в Дарницком районе поврежден частный дом;

– в Деснянском районе возгорание дома.

«На местах происшествий работают все оперативные службы. По состоянию на сейчас известно об одной потерпевшей, ранения не критичны для жизни. Информация уточняется», – заявил начальник КГВА Сергей Попко.

Мэр города Виталий Кличко заявил, что на данный момент известно о трех пострадавших.

«Один из них был госпитализирован. Двум – оказали помощь на месте. Проверяем информацию об одном погибшем», - сообщил Кличко.

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