В КГВА сообщили о последствиях ракетного удара по Киеву: есть повреждения офисного здания и домов

Как известно, 8 июля российские оккупационные войска совершили ракетную атаку на Киев.
В КГВА сообщили о последствиях ракетного удара по Киеву по состоянию на данный момент.
Отмечается, что в результате ракетного удара по Киеву зафиксировано падение обломков в Соломенском, Днепровском, Дарницком, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском районах.
Предварительные данные:
- в Соломенском районе есть повреждение офисного здания;
- в Голосеевском – обломки упали возле жилого дома;
- в Днепровском пылают обломки в жилой застройке.
- в Дарницком районе поврежден частный дом;
– в Деснянском районе возгорание дома.
«На местах происшествий работают все оперативные службы. По состоянию на сейчас известно об одной потерпевшей, ранения не критичны для жизни. Информация уточняется», – заявил начальник КГВА Сергей Попко.
Мэр города Виталий Кличко заявил, что на данный момент известно о трех пострадавших.
«Один из них был госпитализирован. Двум – оказали помощь на месте. Проверяем информацию об одном погибшем», - сообщил Кличко.
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