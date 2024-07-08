Налоговая предупреждает, что мошенники отправляют письма по плановым проверкам

Налогоплательщики, включенные в план-график проведения документальных проверок налогоплательщиков на 2024 год, получают на электронную почту письма от псевдоналоговиков.

На территории обслуживания Главного управления Государственной налоговой службы в Винницкой области продолжаются случаи совершения мошеннических действий неизвестными лицами от имени руководителей структурных подразделений ГНС с целью завладения денежными средствами субъектов предпринимательской деятельности. Об этом говорится в сообщении налоговой.

Налогоплательщики, включенные в план-график проведения документальных проверок налогоплательщиков на 2024 год, получают на электронную почту письма от псевдочиновников с предложением за определенную сумму средств решить вопрос с проверкой.

"Обращаем внимание, что налоговики не причастны к отправке указанных писем! Действия этих лиц противоправны. Руководство Главного управления ГНС в Винницкой области призывает сообщать о таких случаях правоохранительные органы. Будьте бдительны и не дайте мошенникам воспользоваться Вашим доверием", - предупреждают налоговики.

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