Компания Boeing признала вину в мошенничестве по делу о двух смертельных катастрофах своих самолетов

Boeing выплатит штраф в $243,6 миллиона во избежание громкого разбирательства в суде.

Фото: Reuters

Авиакомпания Boeing признала вину в мошенничестве по делу о крушениях двух лайнеров 737 Max в 2018—2019 годах. Об этом сообщает Reuters.

Boeing выплатит штраф в $243,6 миллиона во избежание громкого разбирательства в суде.

Дело касается катастроф, произошедших в 2018-2019 годах. Тогда погибли 346 человек:

в октябре 2018 года все 189 пассажиров рейса Lion Air погибли, когда самолет упал в Яванское море спустя 13 минут после взлета с Джакарты (Индонезия);

в марте 2019 года самолет авиакомпании Ethiopian Airlines разбился спустя шесть минут после вылета из столицы Эфиопии Аддис-Абебы – все 157 человек на борту погибли.

Обе катастрофы произошли из-за неисправности систем управления полетом.

В 2021 году компания выплатила более $2,5 миллиарда, чтобы закрыть расследование возможного сокрытия информации от Федерального управления гражданской авиации об эксплуатации своего самолета 737 Max. В рамках сделки компания также согласилась выплатить компенсацию родственникам жертв.

Однако, по данным Минюста, Boeing не смог разработать и выполнить программу соответствия стандартам и этике, направленную на предотвращение и выявление нарушений законодательства о мошенничестве в своей деятельности.

Сейчас представитель Boeing подтвердил, что достиг «принципиального соглашения об урегулировании дела с Министерством юстиции США».

По условиям соглашения авиакомпания также потратит минимум $455 миллионов в течение следующих трех лет на совершенствование своих программ обеспечения безопасности и соблюдения нормативных требований. В этот период Минюст США назначит независимого наблюдателя для контроля за компанией.

Даже с учетом дополнительного штрафа, выплаты Boeing будут гораздо меньше штрафа в почти $25 миллиардов, который требовали семьи погибших. Они желают пользоваться правом выступить против соглашения.

«Семьи [погибших] убеждены, что это соглашение делает Boeing несправедливые уступки, которых другие обвиняемые по уголовным делам никогда бы не получили. Это не позволяет привлечь Boeing к ответственности за смерть 346 человек», - заявили семьи погибших в авиакатастрофах.

Признание вины ставит под угрозу способность Boeing заключать выгодные госконтракты с Министерством обороны США и NASA, отмечает издание.

В то же время, соглашение избавляет Boeing от громкого судебного процесса, который привлек бы еще большее внимание общественности ко многим другим проблемам самолетов компании.

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