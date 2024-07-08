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Компанія Boeing визнала провину в шахрайстві у справі про дві смертельні катастрофи своїх літаків

11:43, 8 липня 2024
Boeing виплатить штраф у $243,6 мільйона, щоб уникнути гучного розгляду в суді.
Компанія Boeing визнала провину в шахрайстві у справі про дві смертельні катастрофи своїх літаків
Фото: Reuters
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Авіакомпанія Boeing визнала провину в шахрайстві у справі про катастрофи двох лайнерів 737 Max у 2018—2019 роках. Про це повідомляє Reuters.

Boeing виплатить штраф у $243,6 мільйона, щоб уникнути гучного розгляду в суді.

Справа стосується катастроф, які сталися у 2018—2019 роках. Тоді загинули 346 людей:

  • у жовтні 2018 року всі 189 пасажирів рейсу Lion Air загинули, коли літак впав у Яванське море через 13 хвилин після зльоту з Джакарти (Індонезія);
  • у березні 2019 року літак авіакомпанії Ethiopian Airlines розбився через шість хвилин після вильоту зі столиці Ефіопії Аддіс-Абеби — усі 157 людей на борту загинули.

Обидві катастрофи сталися через несправність систем управління польотом.

У 2021 році компанія виплатила понад $2,5 мільярда, щоб закрити розслідування щодо можливого приховування інформації від Федерального управління цивільної авіації про експлуатацію свого літака 737 Max. У рамках угоди компанія також погодилася виплатити компенсації родичам жертв.

Однак, за даними Мінʼюсту, Boeing не зміг розробити та виконати програму відповідності стандартам та етиці, спрямовану на запобігання та виявлення порушень законодавства про шахрайство у своїй діяльності.

Зараз же представник Boeing підтвердив, що досягнув «принципової угоди про врегулювання справи з Міністерством юстиції США».

За умовами угоди авіакомпанія також витратить щонайменше $455 мільйонів протягом наступних трьох років на вдосконалення своїх програм забезпечення безпеки та дотримання нормативних вимог. На цей період Мінʼюст США призначить незалежного спостерігача для контролю за компанією.

Навіть з урахуванням додаткового штрафу, виплати Boeing будуть набагато меншими за штраф у майже $25 мільярдів, який запросили сімʼї загиблих. Вони хочуть скористатися правом виступити проти угоди.

«Сімʼї [загиблих] переконані, що ця угода робить Boeing несправедливі поступки, яких інші обвинувачені в кримінальних справах ніколи б не отримали. Це не дає змоги притягнути Boeing до відповідальності за смерть 346 людей», — заявили родини загиблих в авіакатастрофах.

Визнання провини ставить під загрозу здатність Boeing укладати вигідні держконтракти з Міністерством оборони США і NASA, зазначає видання.

Водночас угода позбавляє Boeing від гучного судового процесу, який привернув би ще більшу увагу громадськості до багатьох інших проблем літаків компанії.

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