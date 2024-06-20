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Родини загиблих у авіакатастрофах Boeing вимагають рекордного штрафу для компанії в розмірі 25 мільярдів доларів

17:51, 20 червня 2024
Сім’ї загиблих вимагають накласти на компанію максимальний штраф за «наймасштабніший корпоративний злочин в історії США».
Родини загиблих у авіакатастрофах Boeing вимагають рекордного штрафу для компанії в розмірі 25 мільярдів доларів
Фото: Reuters
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Родини загиблих у авіакатастрофах Boeing 737 Max вимагають Міністерство юстиції США накласти на компанію штраф у розмірі $24,8 мільярда за «наймасштабніший корпоративний злочин в історії США».  Про це повідомляють BBC та ABC News.

Зокрема, адвокат сімей Пол Касселл заявив, що уряд США повинен притягнути до відповідальності керівників компанії за те, що 346 людей загинули в авіакатастрофах у 2018 і 2019 роках:

у жовтні 2018 року всі 189 пасажирів рейсу Lion Air загинули, коли літак впав у Яванське море через 13 хвилин після зльоту з Джакарти (Індонезія);

у березні 2019 року літак авіакомпанії Ethiopian Airlines розбився через шість хвилин після вильоту зі столиці Ефіопії Аддіс-Абеби — усі 157 людей на борту загинули.

Обидві катастрофи сталися через несправність систем управління польотом.

Колишній генеральний директор Boeing Девід Калхаун звернувся до сімей і попросив «вибачення за спричинене нами горе».

«Єдине звинувачення у змові за шахрайство у справі, яка стосується 346 смертей, уже є надзвичайно мʼяким ставленням до такого надзвичайно серйозного злочину. На цьому тлі будь-яка подальша поблажливість шляхом поступок у визнанні провини була б абсолютно недоречною», – йдеться в листі від імені сімей.

Рідні загиблих також рекомендують, щооб:

  • частину штрафу спрямували на належну безпеку та відповідні заходи;
  • суд призначив незалежний моніторинг компанії;
  • компанія залишалася на випробувальному терміні протягом пʼяти років;
  • рада директорів Boeing зустрілася з родинами жертв.

Мінʼюст США продовжив розслідування інших можливих злочинів.

Родини загиблих заперечуватимуть будь-яке рішення, яке не визнає відповідальності Boeing за «злочинне вбивство їхніх близьких».

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