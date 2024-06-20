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Семьи погибших в авиакатастрофах Boeing требуют рекордного штрафа для компании в размере 25 миллиардов долларов

17:51, 20 июня 2024
Семьи погибших требуют наложить на компанию максимальный штраф за «самое масштабное корпоративное преступление в истории США».
Семьи погибших в авиакатастрофах Boeing требуют рекордного штрафа для компании в размере 25 миллиардов долларов
Фото: Reuters
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Семьи погибших в авиакатастрофах Boeing 737 Max требуют Министерство юстиции США наложить на компанию штраф в размере $24,8 миллиарда за «самое масштабное корпоративное преступление в истории США». Об этом сообщает BBC и ABC News.

В частности, адвокат семей Пол Касселл заявил, что правительство США должно привлечь к ответственности руководителей компании за то, что 346 человек погибли в авиакатастрофах в 2018 и 2019 годах.

в октябре 2018 года все 189 пассажиров рейса Lion Air погибли, когда самолет упал в Яванское море спустя 13 минут после взлета с Джакарты (Индонезия);

в марте 2019 года самолет авиакомпании Ethiopian Airlines разбился спустя шесть минут после вылета из столицы Эфиопии Аддис-Абебы – все 157 человек на борту погибли.

Обе катастрофы произошли из-за неисправности систем управления полетом.

Бывший генеральный директор Boeing Дэвид Калхаун обратился к семьям и попросил «извинения за нанесенное нами горе».

«Единственное обвинение в сговоре за мошенничество по делу, которое касается 346 смертей, уже является чрезвычайно мягким отношением к столь серьезному преступлению. На этом фоне любое дальнейшее снисхождение путем уступок в признании вины было бы совершенно неуместным», – говорится в письме от имени семей.

Родные погибших также рекомендуют, чтобы:

  • часть штрафа была направлена ​​на надлежащую безопасность и соответствующие меры;
  • суд назначил независимый мониторинг компании;
  • компания оставалась на испытательном сроке в течение пяти лет;
  • совет директоров Boeing встретился с семьями жертв.

Минюст США продолжил расследование других возможных преступлений.

Семьи погибших будут отрицать любое решение, не признающее ответственность Boeing за «преступное убийство их близких».

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