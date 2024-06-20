Работодателям, которые унижают работников, следует приготовиться к проверкам и штрафам до 3400 грн – Рада одобрила законопроект

Из закона исключат запрет на проведение проверок и штрафы для работодателей в случае совершения мобинга в отношении работников.

Работодателей начнут проверять за совершение травли в отношении работников. В настоящее время – во время военного положения – действует соответствующий запрет, однако его скоро могут отменить. Соответствующие изменения предполагает законопроект 11044, который 19 июня в первом чтении приняла Верховная Рада.

Напомним, что 23 декабря 2022 года вступил в силу закон о внесении изменений в КУоАП, согласно которому совершение мобинга (травли) работника влечет наложение штрафа на граждан от 850 до 1700 грн или общественные работы на срок от 20 до 30 часов и наложение штрафа на физических лиц – предпринимателей, использующих наемный труд, должностных лиц – от 1700 грн. до 3400 грн или общественные работы на срок от 30 до 40 часов.

Проект 11044 был разработан, в частности, в связи с ростом количества обращений по поводу совершения мобинга в Государственную службу по вопросам труда. Как объясняет автор законопроекта, народный депутат Юлия Гришина, она неоднократно отмечала необходимость разблокирования проведения внеплановых мероприятий государственного надзора (контроля) за заявлением работника или профсоюза по вопросам совершения мобинга во время действия правового режима военного положения.

«Мы получаем огромное количество обращений от образовательного омбудсмена, от Государственной службы по труду о массовых нарушениях прав работников в результате совершения мобинга на рабочих местах», - отметила Юлия Гришина.

Мобинг заключается в нарушении прав человека непосредственно в трудовых отношениях, которое проявляется путем психологического, экономического давления для унижения человека, доведения его до увольнения и т.д.

Председатель Комитета Галина Третьякова также сообщила о сотнях поданных жалоб по поводу мобинга на рабочем месте.

Также Третьякова отметила, что в Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека поступают многочисленные обращения граждан о нарушении работодателями их права на социальную защиту, включающее право на материальное обеспечение в случае временной потери трудоспособности, в части назначения, начисления и выплаты пособий за счет средств государственного социального страхования. На этот вопрос, по ее мнению, также следует обратить внимание при подготовке проекта закона ко второму чтению.

Напомним, что Закон «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» предусматривает запрет на проведение внеплановых мероприятий государственного надзора (контроля) в сфере труда, кроме определенных случаев.

Автор: Наталья Мамченко

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