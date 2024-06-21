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Особенности оплаты листков нетрудоспособности вследствие несчастного случая или профзаболевания

09:37, 21 июня 2024
Только после завершения расследования несчастного случая или профзаболевания на основании актов расследования ПФУ может изменить причину нетрудоспособности на «Временная нетрудоспособность в результате несчастного случая на производстве».
Особенности оплаты листков нетрудоспособности вследствие несчастного случая или профзаболевания
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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Винницкой области разъяснило особенности оплаты листков нетрудоспособности в результате несчастного случая на производстве и профзаболевании.

Основанием для оплаты пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием является листок нетрудоспособности с указанными в нем причинами временной нетрудоспособности; акт расследования несчастного случая или акт расследования профессионального заболевания (отравление).

В случае, когда нетрудоспособность пациента имела связь с несчастным случаем, профессиональным заболеванием или аварией на производстве, для категории медицинских выводов «Заболевание или травма общего характера» врач делает соответствующую отметку.

Только после завершения расследования несчастного случая или профессионального заболевания на основании актов расследования несчастного случая или профессионального заболевания причина нетрудоспособности «Временная нетрудоспособность вследствие заболевания или травмы, не связанные с несчастным случаем на производстве», может быть изменена Пенсионным фондом Украины по причине нетрудоспособности «Временная нетрудоспособность в результате несчастного случая на производстве» или «Временная нетрудоспособность в результате профессионального заболевания».

Пособие по временной нетрудоспособности в результате несчастного случая на производстве или профзаболевании выплачивается в размере 100% средней заработной платы. При этом первые 17 дней временной нетрудоспособности оплачиваются работодателем из средств предприятия, учреждения, организации. Оплата пособия по временной нетрудоспособности вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания за счет средств Пенсионного фонда Украины производится с 18 календарного дня временной нетрудоспособности. При этом расчет пособия производится отдельно по каждому месту работы.

Отмечается, что если на момент наступления страхового случая застрахованное лицо работает по совместительству, на условиях гражданско-правового договора, осуществляет предпринимательскую или иную деятельность, связанную с получением дохода непосредственно от такой деятельности, исчисление средней заработной платы (суммы заработной платы) осуществляется страхователями отдельно по основному месту работы, по совместительству и по месту (местам) производства другого вида (видов) деятельности. Расчетный период в таком случае определяется по каждому месту работы в отдельности.

Основанием для финансирования страхователей является заявление-расчет, содержащий информацию о начисленных застрахованным лицам суммах страховых выплат по их видам. Для получения финансирования по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием следует выбрать Приложение 2.

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