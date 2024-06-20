Еврокомиссия продлила действие «транспортного безвиза», однако ужесточила требования к украинским перевозчикам

Грузовые автоперевозки между Украиной и ЕС не потребуют специальных разрешений.

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В Брюсселе заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач и комиссар ЕС по вопросам транспорта Адина Велян подписали соглашение о продлении либерализации грузовых перевозок. Согласно новому соглашению, грузовые автоперевозки между Украиной и ЕС не потребуют специальных разрешений, однако новое соглашение ужесточило требования украинской стороны. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что обновленное соглашение включает ряд взаимных обязательств о наличии лицензий на перевозки и маркировки грузовиков.

«Транспортный безвиз» уже усилил нашу экономику. За полтора года действия соглашения Украина экспортировала в ЕС товаров на 48% больше, чем за аналогичный период до его подписания. Ожидаем сохранения этой положительной динамики», - отметил Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что «транспортный безвиз» способствует не только экспорту, но и импорту, который вырос на 44%. Это включает товары и комплектующие, необходимые украинским производителям для поддержания производственных процессов.

Согласно информации Европейской комиссии, соглашение продлевается до 30 июня 2025 года с возможностью автоматического продления еще на шесть месяцев. Однако, в соглашение внесены дополнения, ужесточающие требования к украинской стороне. От украинских транспортных операторов могут требовать иметь при себе документы, подтверждающие разрешение на международные перевозки и соблюдение условий соглашения. Также будут требовать документы, подтверждающие, что порожние перевозки непосредственно связаны с транзитной или двусторонней операцией.

Новые требования также направлены на борьбу с мошенничеством, подделкой водительских документов и нарушениями безопасности дорожного движения. Нарушение этих требований могут привести к потере прав на предоставление транспортных услуг, предусмотренных соглашением.

Кроме того, соглашение предусматривает так называемую защитную оговорку, позволяющую приостановить его действие в определенных регионах, если рынок автомобильных перевозок в этом регионе подвергнется серьезным нарушениям, связанным с соглашением.

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