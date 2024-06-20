Практика судов
  1. В мире

Еврокомиссия продлила действие «транспортного безвиза», однако ужесточила требования к украинским перевозчикам

15:46, 20 июня 2024
Грузовые автоперевозки между Украиной и ЕС не потребуют специальных разрешений.
Еврокомиссия продлила действие «транспортного безвиза», однако ужесточила требования к украинским перевозчикам
Источник фото: miUkraune
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Брюсселе заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач и комиссар ЕС по вопросам транспорта Адина Велян подписали соглашение о продлении либерализации грузовых перевозок. Согласно новому соглашению, грузовые автоперевозки между Украиной и ЕС не потребуют специальных разрешений, однако новое соглашение ужесточило требования украинской стороны. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что обновленное соглашение включает ряд взаимных обязательств о наличии лицензий на перевозки и маркировки грузовиков.

«Транспортный безвиз» уже усилил нашу экономику. За полтора года действия соглашения Украина экспортировала в ЕС товаров на 48% больше, чем за аналогичный период до его подписания. Ожидаем сохранения этой положительной динамики», - отметил Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что «транспортный безвиз» способствует не только экспорту, но и импорту, который вырос на 44%. Это включает товары и комплектующие, необходимые украинским производителям для поддержания производственных процессов.

Согласно информации Европейской комиссии, соглашение продлевается до 30 июня 2025 года с возможностью автоматического продления еще на шесть месяцев. Однако, в соглашение внесены дополнения, ужесточающие требования к украинской стороне. От украинских транспортных операторов могут требовать иметь при себе документы, подтверждающие разрешение на международные перевозки и соблюдение условий соглашения. Также будут требовать документы, подтверждающие, что порожние перевозки непосредственно связаны с транзитной или двусторонней операцией.

Новые требования также направлены на борьбу с мошенничеством, подделкой водительских документов и нарушениями безопасности дорожного движения. Нарушение этих требований могут привести к потере прав на предоставление транспортных услуг, предусмотренных соглашением.

Кроме того, соглашение предусматривает так называемую защитную оговорку, позволяющую приостановить его действие в определенных регионах, если рынок автомобильных перевозок в этом регионе подвергнется серьезным нарушениям, связанным с соглашением.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Члены ВККС с первой попытки не смогли избрать председателя Комиссии: что известно

Руслан Сидорович и Андрей Пасечник пока не смогли получить большинство голосов членов ВККС.

Государство задолжало украинцам 140 млрд грн по пенсионным делам, что заставляет ставить вопрос о повышении налогов – Галина Третьякова

Украина не выполнила судебных решений по делам против Пенсионного фонда на 140 миллиардов грн – Галина Третьякова считает, что пора поднимать вопрос о реальности социальных обязательств государства перед гражданами.

Работодателям, которые унижают работников, следует приготовиться к проверкам и штрафам до 3400 грн – Рада одобрила законопроект

Из закона исключат запрет на проведение проверок и штрафы для работодателей в случае совершения мобинга в отношении работников.

Сколько денег Украина получит от ЕС за вступление в силу закона о БЭБ

Теперь законы о реформах в Украине четко привязаны к суммам, которые будет выделять или не выделять ЕС за их принятие, а за использованием средств будут следить ревизоры от ЕС.

ВККС назначила квалификационное оценивание для кандидатов на должности судей ВАКС и АП ВАКС

К сдаче экзамена допущен 161 кандидат.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Новов
    Сергій Новов
    суддя Київського апеляційного суду
  • Олег Ярмолюк
    Олег Ярмолюк
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Юрій Градовський
    Юрій Градовський
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду