Соучредитель OpenAI объявил о запуске нового стартапа, который призван «создать безопасный суперинтеллект»

Илья Суцкевер запустил компанию Safe Superintelligence (SSI) Inc, позиционирующую себя как «первую в мире полноценную лабораторию SSI с одной целью и одним продуктом: безопасный суперинтеллект».

Соучредитель и бывший главный научный сотрудник OpenAI Илья Суцкевер объявил запуск стартапа в области искусственного интеллекта, ориентированного на «создание безопасного суперинтеллекта».

В соцсети Х Суцкевер отметил, что запустил компанию Safe Superintelligence (SSI) Inc, позиционирующую себя как «первую в мире полноценную лабораторию SSI с одной целью и одним продуктом: безопасный суперинтеллект».

Инвесторов проект не раскрывает, но известные партнеры Суцкевера: бывший разработчик OpenAI Дэниел Леви и IT-инвестор Дэниел Гросс (GitHub, Instacart и мелкие ИИ-стартапы).

Согласно заявлению, разработка безопасного суперинтеллекта станет единственной целью компании SSI. Они добавили, что проект не будет обременен требованиями инвесторов по доходам.

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