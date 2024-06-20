Співзасновник OpenAI оголосив про запуск нового стартапу, який покликаний «створити безпечний суперінтелект»

Ілля Суцкевер запустив компанію Safe Superintelligence (SSI) Inc, яка позиціонує себе як «першу у світі повноцінну лабораторію SSI з однією метою та одним продуктом: безпечний суперінтелект».

Співзасновник та колишній головний науковий співробітник OpenAI Ілля Суцкевер оголосив запуск стартапу в галузі штучного інтелекту, який орієнтований на «створення безпечного суперінтелекту».

У соцмережі Х Суцкевер зазначив, що запустив компанію Safe Superintelligence (SSI) Inc, яка позиціонує себе як «першу у світі повноцінну лабораторію SSI з однією метою та одним продуктом: безпечний суперінтелект».

Інвесторів проект не розкриває, але відомі партнери Суцкевера: колишній розробник OpenAI Деніел Леві та IT-інвестор Деніел Гросс (GitHub, Instacart і дрібні ШІ-стартапи).

Згідно із заявою, розробка безпечного суперінтелекту буде єдиною метою компанії SSI. Вони додали, що проєкт не буде обтяжений вимогами інвесторів щодо доходів.

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