ВРП залишила без змін рішення Другої Дисциплінарної палати щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності Олексія Тиндира, який насмерть збив нацгвардійця

Суддя скористався своїм правом на оскарження рішення Дисциплінарної палати до Вищої ради правосуддя.

Фото: hromadske.ua

Вища рада правосуддя вирішила залишити без змін рішення Другої Дисциплінарної палати щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності Олексія Тиндира. Про це повідомляє ВРП.

Так, розглянувши скаргу судді Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира та його представника – адвоката Олега Юрченка, Вища рада правосуддя вирішила залишити без змін рішення Другої Дисциплінарної палати ВРП від 24 квітня 2024 року № 1241/2дп/15-24 про притягнення до дисциплінарної відповідальності та застосування до нього дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення з посади.

Суддя скористався своїм правом на оскарження рішення Дисциплінарної палати до Вищої ради правосуддя.

Вказується, що рішення Вищої ради правосуддя може бути оскаржене в порядку, передбаченому статтею 52 Закону України «Про Вищу раду правосуддя».

Олексій Тандир підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 286-1 Кримінального кодексу України, а саме у порушенні правил безпеки дорожнього руху, керуванні транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого, що передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

У серпні 2023 року досудове розслідування щодо судді завершено, справа перебуває на розгляді суду.

Як повідомлялось, Друга Дисциплінарна палата ВРП ухвалила рішення про притягнення судді Олексія Тандира, який насмерть збив нацгвардійця, до дисциплінарної відповідальності.

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