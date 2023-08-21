ДПТ на блокпосту в Києві: справу судді Олексія Тандира передали до суду

Всього за час розслідування проведено 18 експертиз.

Обвинувальний акт відносно колишнього голови Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира передано до суду. Про це повідомили у ДБР.

Всього за час розслідування проведено 18 експертиз, серед яких судово-медичні, хімічні, технічні та інші.

«Оскільки суддя володіє спеціальними професійними знаннями, методиками та багатою судовою практикою розгляду правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху, під час відібрання біологічних зразків він спробував спотворити їх вміст з метою приховування стану алкогольного сп’яніння», - пишуть у Державному бюро розслідувань та зазначають, що висновками судових експертиз підтверджено вміст алкоголю у наданих зразках.

Також наголошують у ДБР, що стан сп’яніння підтверджено також висновками інших експертиз. За результатами автотехнічної, трасологічної та технічної експертиз доведено порушення Правил дорожнього руху, недотримання заборон дорожніх знаків та значне перевищення швидкості на момент зіткнення.

Суддя підозрюється у порушенні правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння, що спричинили смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

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