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ДТП на на блокпосте в Киеве: дело судьи Алексея Тандыра передали в суд

15:21, 21 августа 2023
Всего за время расследования проведено 18 экспертиз.
ДТП на на блокпосте в Киеве: дело судьи Алексея Тандыра передали в суд

Обвинительный акт в отношении бывшего председателя Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра передано в суд. Об этом сообщили в ГБР.

Всего за время расследования проведено 18 экспертиз, в том числе судебно-медицинские, химические, технические и другие.

«Поскольку судья владеет специальными профессиональными знаниями, методиками и богатой судебной практикой рассмотрения правонарушений в сфере безопасности дорожного движения, во время отобрания биологических образцов он попытался обезобразить их содержание с целью сокрытия состояния алкогольного опьянения», - пишут в Государственном бюро расследований и отмечают, что выводами судебных экспертиз подтверждено содержание алкоголя в предоставленных образцах.

Также подчеркивают в ГБР, что состояние опьянения подтверждено также заключениями других экспертиз. По результатам автотехнической, трасологической и технической экспертиз доказано нарушение Правил дорожного движения, несоблюдение запретов дорожных знаков и значительное превышение скорости на момент столкновения.

Судья подозревается в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, что повлекли смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В результате ДТП погиб на месте военнослужащий Национальной гвардии Украины.

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