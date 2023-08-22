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Хищение 12,6 млн грн на каретах «скорых»: подозревают руководство КО «Киевмедспецтранс» и директоров ряда предприятий

12:40, 22 августа 2023
Установлены факты проведения 22 закупок электрического оборудования и запчастей для карет скорой медицинской помощи по завышенным ценам.
Хищение 12,6 млн грн на каретах «скорых»: подозревают руководство КО «Киевмедспецтранс» и директоров ряда предприятий

​Руководство КО «Киевмедспецтранс» и директоров ряда предприятий подозревают на хищении 12,6 млн грн на каретах «скорых». Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры и Шевченковской окружной прокуратуры города Киева в уголовном производстве о завладении 12, 6 млн грн бюджетных средств, выделенных за закупку запчастей для машин скорой медицинской помощи, сообщено о подозрении 10 участникам организованной группы – директору, двум заместителям, начальнику службы материально-технического обеспечения коммунального объединения, пяти директорам подконтрольных предприятий и еще одному участнику, контролировавшему их деятельность (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст.358 УК Украины).

«Согласно материалам следствия, должностные лица КО «Киевмедспецтранс» организовали схему по присвоению бюджетных средств, выделенных КГГА для функционирования и качественного предоставления услуг в сфере обеспечения города Киева каретами скорой медицинской помощи.

Чиновники КО «Киевмедспецтранс» в соучастии с директорами пяти фирм и одного предпринимателя создали сеть подконтрольных предприятий, которые одерживали победу в закупках автозапчастей к автомобилям скорой медицинской помощи. В дальнейшем фирмы снабжали их коммунальное объединение по завышенным ценам.

Всего установлены факты проведения 22 закупок электрического оборудования и запчастей для карет скорой медицинской помощи по завышенным ценам», — говорится в сообщении.

По результатам проведения комплексной товароведческой и судебной экономической экспертизы установлено завышение цен на сумму свыше 12,6 млн грн.

Следственные действия по уголовному производству продолжаются.

В настоящее время решается вопрос об избрании мер участникам организованной группы, предъявлении гражданского иска и отстранении должностных лиц от занимаемых должностей.

Санкция статей предусматривает до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

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