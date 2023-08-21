Некоторые киевляне могут получить денежную помощь ко Дню Независимости Украины

Размер выплат составляет от 400 до 950 гривен.

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Ко Дню Независимости Украины столица выплатит в общей сложности 130 миллионов гривен единовременной материальной помощи социально-незащищенным киевлянам. В том числе – внутренним переселенцам, проживающим сегодня в столице. Об этом сообщает КГГА.

«Киев заботится о социально-уязвимых и незащищенных категориях жителей города. Ко Дню Независимости Украины столица выплатит по программе “Забота. Навстречу киевлянам” в общей сложности 130 миллионов гривен одноразовой материальной помощи социально-незащищенным киевлянам. В том числе – внутренним переселенцам, проживающим сегодня в столице. Всего помощь получат 280 тысяч жителей нашего города. Размер выплат составляет от 400 до 950 гривен», – сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Также мы писали, что Пенсионный фонд предоставит разовые выплаты ко Дню Независимости некоторым категориям граждан.

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