Деякі кияни можуть отримати грошову допомогу до Дня Незалежності України

Розмір виплат становить від 400 до 950 гривень.

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До Дня Незалежності України столиця виплатить загалом 130 мільйонів гривень одноразової матеріальної допомоги соціально-незахищеним киянам. У тому числі – внутрішнім переселенцям, які сьогодні проживають у столиці. Про це повідомляє КМДА.

«Київ піклується про соціально-вразливі і незахищені категорії мешканців міста. До Дня Незалежності України столиця виплатить за програмою “Турбота. Назустріч киянам” загалом 130 мільйонів гривень одноразової матеріальної допомоги соціально-незахищеним киянам. У тому числі – внутрішнім переселенцям, які сьогодні проживають у столиці. Всього допомогу отримають 280 тисяч мешканців нашого міста. Розмір виплат становить від 400 до 950 гривень», – повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Також ми писали, що Пенсійний фонд надасть разові виплати до Дня Незалежності деяким категоріям громадян.

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