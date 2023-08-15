Разові виплати до Дня Незалежності: хто отримає надбавку

Пенсійний фонд надасть разові виплати до Дня Незалежності деяким категоріям громадян.

Пенсійний фонд України профінансує разові грошові виплати до Дня Незалежності України ветеранам війни, жертвам нацистських переслідувань, громадянам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною. Про це йдеться на сайті Пенсійного фонду України

Згідно з постановою Уряду № 754 від 21 липня 2023 року «Деякі питання соціального захисту ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань», ці категорії громадян отримають виплати у розмірі 450-3100 грн.

Пенсіонери отримають додаткову виплату разом із пенсією.

Кошти на виплату допомоги військовослужбовцям та іншим особам, які належать до ветеранів війни, проходять службу та не є пенсіонерами, ПФУ перераховує на рахунки військових частин, установ, організацій, де особи проходять службу.

Іншим громадянам, які мають право на разову грошову виплату і які не є пенсіонерами або не перебувають на службі, допомога виплачується за їх зверненнями до органів Пенсійного фонду із документами, що підтверджують право на таку виплату, та даними про поточний рахунок, відкритий на ім’я особи в уповноваженому банку.

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