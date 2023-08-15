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Разовые выплаты ко Дню Независимости: кто получит надбавку

12:25, 15 августа 2023
Пенсионный фонд предоставит разовые выплаты ко Дню Независимости некоторым категориям граждан.
Разовые выплаты ко Дню Независимости: кто получит надбавку

Пенсионный фонд Украины профинансирует разовые денежные выплаты ко Дню Независимости Украины ветеранам войны, жертвам нацистских преследований, гражданам, которые имеют особые заслуги перед Родиной. Об этом говорится на сайте Пенсионного фонда Украины

Согласно постановлению Правительства № 754 от 21 июля 2023 года «Некоторые вопросы социальной защиты ветеранов войны и жертв нацистских преследований», эти категории граждан получат выплаты в размере 450-3100 грн.

Пенсионеры получат дополнительную выплату вместе с пенсией.

Средства на выплату помощи военнослужащим и другим лицам, которые относятся к ветеранам войны, проходят службу и не являются пенсионерами, ПФУ перечисляет на счета воинских частей, учреждений, организаций, где лица проходят службу.

Другим гражданам, которые имеют право на разовую денежную выплату и которые не являются пенсионерами или не находятся на службе, помощь выплачивается по их обращениям в органы Пенсионного фонда с документами, подтверждающими право на такую выплату, и данными о текущем счете, открытом на имя лица в уполномоченном банке.

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