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СБУ задержала пособника окупантов, который «передал» врагу Херсонский филиал Укрпочты

12:44, 15 августа 2023
Фигурант разработал «документацию» для незаконной передачи российским захватчикам материальной базы Херсонской дирекции АО «Укрпочта».
СБУ задержала пособника окупантов, который «передал» врагу Херсонский филиал Укрпочты

Служба безопасности Украины задержала еще одного вражеского пособника в осовожденном Херсоне. Об этом сообщает СБУ.

Пособником оккупантов оказался местный житель, который на период оккупации областного центра согласился возглавить «юридический отдел государственного унитарного предприятия «почта херсон» рф».

«На этой должности он выполнял задачи местного гауляйтера Сальдо относительно «русификации» местной дирекции АО «Укрпочта».

В частности, фигурант разработал «документацию» для незаконной передачи российским захватчикам материальной базы Херсонской дирекции АО «Укрпочта».

Кроме того, он помогал подключать оккупационные органы рф к местной системе почтовой связи.

После освобождения Херсона злоумышленник пытался скрываться от правосудия. Однако сотрудники СБУ все равно вычислили его и задержали», — говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).

Пока он под стражей. Продолжается расследование. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюремного заключения.

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