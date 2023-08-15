СБУ затримала пособника окупантів, який «передав» ворогу Херсонську філію Укрпошти

Фігурант розробив «документацію» для незаконної передачі російським загарбникам матеріальної бази Херсонської дирекції АТ «Укрпошта».

Служба безпеки України затримала ще одного ворожого пособника у звільненому Херсоні. Про це повідомляє СБУ.

Пособником окупантів виявився місцевий житель, який на період окупації обласного центру погодився очолити «юридичний відділ державного унітарного підприємства «пошта херсон» рф».

«На цій «посаді» він виконував завдання місцевого гауляйтера Сальдо щодо «русифікації» місцевої дирекції АТ «Укрпошта».

Зокрема, фігурант розробив «документацію» для незаконної передачі російським загарбникам матеріальної бази Херсонської дирекції АТ «Укрпошта».

Крім того, він допомагав підключати окупаційні органи рф до місцевої системи поштового зв’язку.

Після звільнення Херсона зловмисник намагався переховуватися від правосуддя. Проте, співробітники СБУ все одно вичислили його і затримали», — йдеться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Наразі він під вартою. Триває розслідування. Зловмиснику загрожує до 12 років тюремного ув’язнення.

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