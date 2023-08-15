На Буковині правоохоронець зі спільниками переправляв ухилянтів до Румунії

Шестеро ділків організували незаконний канал міграції чоловіків за $7 тисяч.

Джерело фото: Національна поліція України

На Буковині затримали шістьох учасників злочинної групи, які організували незаконний канал міграції ухилянтів. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

Ділки з Чернівецької області намагалися переправити до Румунії вісьмох громадян. Серед учасників оборудки – один правоохоронець. Охочих виїхати за кордон збирали у групи, а потім у визначений час переправляли через державний кордон поза офіційними пунктами пропуску.

Вартість «послуги» становила від 3000 євро до 7000 доларів США з людини.

Учасників угруповання затримали під час спроби переправити через кордон вісьмох громадян. Наразі їм повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 – незаконне переправлення осіб через державний кордон України)Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

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