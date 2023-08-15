Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Новые планы ВККС – конкурсы для кандидатов и действующих судей, возобновление квалификационного оценивания и судьба резерва на должности судей

В Высшей квалификационной комиссии судей рассказали, чего ожидать от Комиссии до конца 2023 года и призвали кандидатов на должности судей принять участие в ближайшем конкурсе.

Кабмин передал здания апелляционного админсуда во Львове в государственную собственность

Правительство согласовало передачу зданий, в которых размещен Восьмой апелляционный административный суд, в государственную собственность.

Верховная Рада может увеличить срок административного задержания обидчиков в связи с ратификацией Стамбульской конвенции

В частности, предлагается увеличить до 24 часов срок административного задержания лиц в случаях совершения ими домашнего насилия, насилия по признаку пола или неисполнения срочного запретительного предписания.

Глава Англиканской церкви поддержал интеграцию законов шариата в британскую правовую систему

Желание архиепископа Кентерберийского внести некоторые аспекты законов шариата в правовую систему Великобритании вызывает большие споры.

«Криминалистов» из Большой Палаты ВС попросили высказаться о праве на правовую помощь: это может стать их третьим постановлением за 2023 год

У судей Большой Палаты Верховного Суда по уголовной специализации, если они приступят к рассмотрению этого дела, сможет появиться третье постановление за 2023 год.

  1. В Украине

На Буковине правоохранитель с сообщниками переправлял уклонистов в Румынию

10:54, 15 августа 2023
Шестеро дельцов организовали незаконный канал миграции мужчин за $7 тысяч.
На Буковине правоохранитель с сообщниками переправлял уклонистов в Румынию
Источник фото: Национальная полиция Украины

На Буковине задержали шестерых участников преступной группы, которые организовали незаконный канал миграции уклонистов. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Дельцы из Черновицкой области пытались переправить в Румынию восьмерых граждан. Среди участников сделки – один правоохранитель. Желающих выехать за границу собирали в группы, а затем в определенное время переправляли через государственную границу вне официальных пунктов пропуска.

Стоимость «услуги» составляла от 3000 евро до 7000 долларов США с человека.

Участников группировки задержали при попытке переправить через границу восемь граждан. Сейчас им сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 – незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.
Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео