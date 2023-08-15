На Буковине правоохранитель с сообщниками переправлял уклонистов в Румынию

Шестеро дельцов организовали незаконный канал миграции мужчин за $7 тысяч.

Источник фото: Национальная полиция Украины

На Буковине задержали шестерых участников преступной группы, которые организовали незаконный канал миграции уклонистов. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Дельцы из Черновицкой области пытались переправить в Румынию восьмерых граждан. Среди участников сделки – один правоохранитель. Желающих выехать за границу собирали в группы, а затем в определенное время переправляли через государственную границу вне официальных пунктов пропуска.

Стоимость «услуги» составляла от 3000 евро до 7000 долларов США с человека.

Участников группировки задержали при попытке переправить через границу восемь граждан. Сейчас им сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 – незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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