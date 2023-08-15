Как не попасть на крючок мошенников во время покупок онлайн: советы

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины рассказали, как избежать платежного мошенничества при покупке товаров в интернете.
Советы, чтобы данные карты не попали к онлайн-мошенникам:
- Оформите виртуальную карту исключительно для расчетов в Интернете.
- Пополняйте такую карту только на сумму конкретной покупки.
- Покупайте на проверенных сайтах, которые в названии адреса содержат https://, а не http://.
- Проверяйте ресурс, на котором планируете заказать товар или услугу, на сайте Департамента киберполиции в разделе «Стоп фрауд».
- Общайтесь с продавцом только в чате торговой интернет-площадки без перехода в сторонние мессенджеры.
- Никому не сообщайте срок действия вашей карты, CVV и PIN-код.
- Отдавайте предпочтение наложенному платежу.
- При оформлении платежа читайте условия, на которые вы соглашаетесь (в них может быть пункт о повторном списании денег с карты).
- Не оплачивайте онлайн-покупки, если подключение к интернету происходит через общедоступную сеть Wi-Fi.
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