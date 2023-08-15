Как не попасть на крючок мошенников во время покупок онлайн: советы

В Мининтеграции назвали меры безопасности, чтобы данные карты не попали к онлайн-мошенникам.

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В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины рассказали, как избежать платежного мошенничества при покупке товаров в интернете.

Советы, чтобы данные карты не попали к онлайн-мошенникам:

- Оформите виртуальную карту исключительно для расчетов в Интернете.

- Пополняйте такую карту только на сумму конкретной покупки.

- Покупайте на проверенных сайтах, которые в названии адреса содержат https://, а не http://.

- Проверяйте ресурс, на котором планируете заказать товар или услугу, на сайте Департамента киберполиции в разделе «Стоп фрауд».

- Общайтесь с продавцом только в чате торговой интернет-площадки без перехода в сторонние мессенджеры.

- Никому не сообщайте срок действия вашей карты, CVV и PIN-код.

- Отдавайте предпочтение наложенному платежу.

- При оформлении платежа читайте условия, на которые вы соглашаетесь (в них может быть пункт о повторном списании денег с карты).

- Не оплачивайте онлайн-покупки, если подключение к интернету происходит через общедоступную сеть Wi-Fi.

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