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Уголовная ответственность за нарушение законодательства об охране труда: обзор практики КУС ВС

10:16, 15 августа 2023
Верховный Суд опубликовал обзор судебной практики КУС ВС за июнь 2023 года.
Уголовная ответственность за нарушение законодательства об охране труда: обзор практики КУС ВС

Верховный Суд опубликовал очередной ежемесячный обзор актуальной судебной практики Кассационного уголовного суда за июнь 2023 года.

Среди этих выводов следует выделить следующие.

В сфере уголовного права:

- установлены разграничительные признаки между смежными составами уголовных преступлений, предусмотренных ст. 153 «Сексуальное насилие» и ст. 156 «Развращение несовершеннолетних» УК Украины;

- акцентировано на том, что для наступления уголовной ответственности руководителя предприятия за нарушение требований нормативно-правовых актов об охране труда, если оно повлекло гибель человека (ч. 2 ст. 271 УК Украины), решающее значение имеет фактическое осуществление трудовой функции работником, а не юридическое оформление трудовых отношений с ним.

В сфере уголовного процессуального права:

- констатировано, что отсутствие в протоколе задержания адвоката сведений об уведомлении об этом совета адвокатов региона, номера уголовного производства, анкетных данных и подписей лиц, присутствовавших при проведении задержания, не является основанием для признания этого протокола недопустимым доказательством;

- установлено, что в УПК Украины не предусмотрена необходимость обращения органа досудебного расследования к следственному судье за разрешением на проведение обыска жилья при наличии согласия лица, проживавшего в этом жилье на основании договора аренды;

- констатировано, что срок дознания, который прямо не определен в УПК Украины, не должен превышать срок досудебного расследования по уголовным производствам о нетяжких преступлениях, предусмотренный ч. 2 ст. 219 УПК Украины.

В течение июня 2023 года КУС ВС высказывал и другие, не менее актуальные правовые позиции, которые освещены в обзоре судебной практики.

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