Уголовная ответственность за нарушение законодательства об охране труда: обзор практики КУС ВС

Верховный Суд опубликовал обзор судебной практики КУС ВС за июнь 2023 года.

Верховный Суд опубликовал очередной ежемесячный обзор актуальной судебной практики Кассационного уголовного суда за июнь 2023 года.

Среди этих выводов следует выделить следующие.

В сфере уголовного права:

- установлены разграничительные признаки между смежными составами уголовных преступлений, предусмотренных ст. 153 «Сексуальное насилие» и ст. 156 «Развращение несовершеннолетних» УК Украины;

- акцентировано на том, что для наступления уголовной ответственности руководителя предприятия за нарушение требований нормативно-правовых актов об охране труда, если оно повлекло гибель человека (ч. 2 ст. 271 УК Украины), решающее значение имеет фактическое осуществление трудовой функции работником, а не юридическое оформление трудовых отношений с ним.

В сфере уголовного процессуального права:

- констатировано, что отсутствие в протоколе задержания адвоката сведений об уведомлении об этом совета адвокатов региона, номера уголовного производства, анкетных данных и подписей лиц, присутствовавших при проведении задержания, не является основанием для признания этого протокола недопустимым доказательством;

- установлено, что в УПК Украины не предусмотрена необходимость обращения органа досудебного расследования к следственному судье за разрешением на проведение обыска жилья при наличии согласия лица, проживавшего в этом жилье на основании договора аренды;

- констатировано, что срок дознания, который прямо не определен в УПК Украины, не должен превышать срок досудебного расследования по уголовным производствам о нетяжких преступлениях, предусмотренный ч. 2 ст. 219 УПК Украины.

В течение июня 2023 года КУС ВС высказывал и другие, не менее актуальные правовые позиции, которые освещены в обзоре судебной практики.

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