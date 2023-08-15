Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Нові плани ВККС – конкурси для кандидатів та діючих суддів, відновлення кваліфікаційного оцінювання та доля резерву на посади суддів

У Вищий кваліфікаційній комісії суддів розповіли, чого очікувати від Комісії до кінця 2023 року та закликали кандидатів на посади суддів взяти участь у найближчому конкурсі.

Кабмін передав будівлі апеляційного адмінсуду у Львові в державну власність

Уряд погодив передачу будівель, в яких розміщено Восьмий апеляційний адміністративний суд, у державну власність.

Верховна Рада може збільшити строк адміністративного затримання кривдників у зв’язку з ратифікацією Стамбульської конвенції

Зокрема пропонується збільшити до 24-х годин строк адміністративного затримання осіб у випадках вчинення ними домашнього насильства, насильства за ознакою статі або невиконання термінового заборонного припису.

Глава Англіканської церкви підтримав інтеграцію законів шаріату у британську правову систему

Бажання архієпископа Кентерберійського внести деякі аспекти законів шаріату до правової системи Великобританії викликає великі суперечки.

«Криміналістів» з Великої Палати ВС попросили висловитися щодо права на правову допомогу: це може стати їх третьою постановою за 2023 рік

У суддів Великої Палати Верховного Суду за кримінальною спеціалізацією, якщо вони візьмуться до розгляду цієї справи, зможе з’явитися третя постанова за 2023 рік.

  1. Судова практика
  2. / Касаційний кримінальний суд

Кримінальна відповідальність за порушення законодавства про охорону праці: огляд практики ККС ВС

10:16, 15 серпня 2023
Верховний Суд опублікував огляд судової практики ККС ВС за червень 2023 року.
Кримінальна відповідальність за порушення законодавства про охорону праці: огляд практики ККС ВС

Верховний Суд опублікував черговий щомісячний огляд актуальної судової практики Касаційного кримінального суду за червень 2023 року.

Серед цих висновків слід виокремити такі.

У сфері кримінального права:

– встановлено розмежувальні ознаки між суміжними складами кримінальних правопорушень, передбачених ст. 153 «Сексуальне насильство» та ст. 156 «Розбещення неповнолітніх» КК України;

– акцентовано на тому, що для настання кримінальної відповідальності керівника підприємства за порушення вимог нормативно-правових актів про охорону праці, якщо воно спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 271 КК України), вирішальне значення має фактичне здійснення трудової функції працівником, а не юридичне оформлення трудових відносин з ним.

У сфері кримінального процесуального права:

– констатовано, що відсутність у протоколі затримання адвоката відомостей про повідомлення про це ради адвокатів регіону, номера кримінального провадження, анкетних даних та підписів осіб, які були присутні під час проведення затримання, не є підставою для визнання цього протоколу недопустимим доказом;

– встановлено, що в КПК України не передбачено необхідності звернення органу досудового розслідування до слідчого судді за дозволом на проведення обшуку житла за наявності згоди особи, яка проживала в цьому житлі на підставі договору оренди;

– констатовано, що строк дізнання, який прямо не визначений у КПК України, не повинен перевищувати строк досудового розслідування у кримінальних провадженнях про нетяжкі злочини, передбачений ч. 2 ст. 219 КПК України.

Упродовж червня 2023 року ККС ВС висловлював також інші, не менш актуальні правові позиції, які висвітлено в огляді судової практики.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.
Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Відео