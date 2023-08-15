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  1. У світі

Швеція скасовує спрощені правила ввезення тварин із України: що варто знати власникам домашніх улюбленців

09:57, 15 серпня 2023
Швеція повертається до звичайних правил ввезення домашніх тварин навіть для біженців.
Швеція скасовує спрощені правила ввезення тварин із України: що варто знати власникам домашніх улюбленців
Джерело фото: Твій Світ

Швеція слідом за Німеччиною вносить зміни у правила ввезення домашніх тварин з України з 1 вересня. Тепер і біженці з тваринами мають дотримуватися стандартних умов для перетину кордону. Про це йдеться на сайті Державного управління сільського господарства Швеції.

Собаки, коти та тхори, які не відповідають вимогам для в'їзду, не матимуть можливості перетнути шведський кордон, або, у найгіршому випадку, будуть піддані ветеринарній евтаназії.

«Незабаром усі країни ЄС повернуться до звичайних правил ввезення собак, котів та тхорів з України. Декілька країн уже зробили це. Уважно перевіряйте, що стосується країни, в яку ви вирушаєте», – йдеться у повідомленні.

Аби тварина, яка вже перебуває у Швеції, підпадала під дію винятків, які були запроваджені у зв'язку із війною, необхідно доставити її до ветеринара до 31 серпня.

Однак, якщо власники вже відвідали ветеринара з твариною або отримали письмове рішення від Управління сільського господарства Швеції, повторно водити тварину в клініку не потрібно.

Звичайні правила ввезення собак і котів до Швеції без тимчасового винятку з правил для тварин з України, наступні:

  • тварина повинна мати мікрочіп ISO;
  • тварина повинна бути щеплена від сказу;
  • тварина повинна мати дозволену кількість антитіл до сказу (тест на титр);
  • тварини, привезені до Швеції з країни за межами ЄС, повинні мати сертифікат здоров’я від ветеринара або центрального ветеринарного органу відповідної країни та засвідчується печаткою.

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