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  1. У світі

Німеччина змінила правила ввезення домашніх тварин для українців

21:22, 12 серпня 2023
Тепер для в’їзду в Німеччину з тваринами необхідно відповідати деяким вимогам.
Німеччина змінила правила ввезення домашніх тварин для українців
Джерело фото: shutterstock

У Німеччині повернули стандартні правила ввезення домашніх тварин із України. Тепер для громадян України, які планують перетнути кордон разом із своїми улюбленцями, встановлені єдині стандарти в'їзду. Передусім, це стосується собак, котів та тхорів, які повинні відповідати обов'язковим вимогам: мікрочіпування, наявність паспорта, документів про вакцинацію від сказу та підтвердження антитіл, – повідомляє visitukraine.today.

Нові умови ввезення домашніх тварин до Німеччини відповідають загальним стандартам Європейського Союзу, які встановлені Регламентом (ЄС) № 576/2013. Серед головних вимог є такі:

  • ідентифікація тварини за допомогою татуювання або мікрочіпу (транспондера);
  • обов'язкова вакцинація від сказу. Важливо, що вакцинація має бути проведена до мікрочіпування тварини, оскільки вакцинація нечіпованої тварини не визнається в ЄС;
  • проведення поточного серологічного дослідження для визначення рівня антитіл до сказу. Дослідження має бути проведено після вакцинації і не раніше як через місяць після неї, але не пізніше ніж за три місяці до моменту в'їзду;
  • тварина повинна супроводжуватися сертифікатом здоров'я відповідно до встановленого законодавством ЄС зразка або дійсним паспортом, виданим в одній з країн ЄС.

Зазначається, що ці стандарти спрямовані на забезпечення безпеки в'їзду домашніх тварин до Німеччини та відповідають європейським вимогам щодо їх здоров'я та ідентифікації.

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