Ердоган і путін можуть провести зустріч щодо зернового коридору вже в серпні

Зустріч глав Туреччини та росії очікується наприкінці серпня чи на початку вересня.

Джерело фото: РБК

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган ближче до кінця місяця зможе зустрітися з президентом рф володимиром путіним щодо зернової угоди, – повідомляє A Haber.

Турецький президент очікує на візит путіна до Туреччини, проте джерела не виключають поїздки Ердогана до росії.

«Насправді, ми очікуємо, що Путін приїде до Туреччини, але може відбутися і візит у зворотному напрямку. Було б корисно додати особисту зустріч з Путіним наприкінці серпня – на початку вересня. Ця зустріч віч-на-віч дуже важлива для майбутнього зернового коридору», – йдеться у повідомленні.

Точної дати зустрічі двох глав держав поки не називають.

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