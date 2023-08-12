Эрдоган и путин могут провести встречу касательно зернового коридора уже в августе

Встреча глав Турции и россии ожидается в конце августа или в начале сентября.

Источник фото: РБК

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ближе к концу месяца сможет встретиться с президентом рф владимиром путиным по зерновой сделке, – сообщает A Haber.

Турецкий президент ожидает визита Путина в Турцию, однако источники не исключают поездки Эрдогана в россию.

«На самом деле, мы ожидаем, что Путин приедет в Турцию, но может состояться и визит в обратном направлении. Было бы полезно добавить личную встречу с Путиным в конце августа - начале сентября. Эта встреча с глазу на глаз очень важна для будущего зернового коридора», – говорится в сообщении.

Точной даты встречи двух глав государств пока не называют.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.