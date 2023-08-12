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Провокации на границе Беларуси будут повторяться, - Минобороны Польши

23:31, 12 августа 2023
Польские войска будут адекватно реагировать на любую угрозу.
Провокации на границе Беларуси будут повторяться, - Минобороны Польши

В Польше уверены, что провокации на белорусской границе будут повторяться. Но польские войска готовы ко всему. Об этом глава Минобороны Польши Мариуш Блащак заявил агентству PAP.

"Перемещение "вагнеровцев" в Беларусь представляет серьезный вызов безопасности. Особенно в контексте белорусско-российских гибридных атак на нашей границе", – сказал он.

По его словам, этот вопрос широко обсуждался на саммите НАТО в Вильнюсе.

"Наша позиция четкая – НАТО и союзники готовы немедленно ответить на любую агрессию", – подчеркнул Блащак.

Также он добавил, что Министерство обороны постоянно следит за ситуацией и делает все, чтобы укрепить безопасность поляков. Среди таких шагов он назвал перемещение воинских частей к востоку, укрепление линии обороны и увеличение количества военных.

Блащак добавил, что военные готовы к разным сценариям развития событий и будут адекватно реагировать на угрозу.

Ранее сообщалось, что военные вертолеты Беларуси залетали на территорию Польши.

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