Военные вертолеты Беларуси залетали на территорию Польши, фото и видео

Белорусские вертолеты залетели на низкой высоте, поэтому радары их не заметили.

Министерство обороны Польши подтвердило, что 2 белорусских вертолета нарушили воздушное пространство страны во время «учений». Фото и видео публикуют в сети.

Сначала польские военные отрицали нарушения со стороны белорусов, ведь радары ничего не обнаружили. Однако впоследствии Минобороны Польши подтвердило информацию.

Белорусские вертолеты залетели на низкой высоте, поэтому радары их не заметили. Минобороны Польши уже сообщило об инциденте в НАТО.

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