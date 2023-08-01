Польша вызвала посла Украины на фоне спора о недостаточной признательности Киева

МИД Польши вызвал к себе украинского посла: это явилось реакцией на аналогичный шаг со стороны Украины.

Посла Украины в Польше Василия Зварыча вызвали в Министерство иностранных дел. Причиной послужили заявления украинских чиновников. Об этом сообщает МИД Польши в Twitter.

«Посол Украины в Польше приглашен в МИД в связи с заявлениями представителей украинской власти», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее министр Канцелярии президента Польши Марцин Пшидач заявил, что Украине следует начать ценить роль, которую сыграла Варшава для Киева.

После этого в украинское Министерство иностранных дел пригласили посла Польши Бартоша Цихоцкого. Ему сообщили, что заявления о якобы неблагодарности Украины неприемлемы и не соответствуют действительности.

При этом представитель МИД Олег Николенко отметил, что никакие заявления не помешают Польше и Украине построить общее европейское будущее.

Ранее в Офисе Президента исключили заявления из Варшавы, что Украина не ценит поддержку от Польши.

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