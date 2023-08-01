Польща викликала посла України на тлі суперечки про недостатню вдячність Києва

МЗС Польщі викликало до себе українського посла: це стало реакцією на аналогічний крок з боку України.

Посла України у Польщі Василя Зварича викликали до Міністерства закордонних справ. Причиною стали заяви українських чиновників. Про це повідомляє МЗС Польщі у Twitter.

«Посла України в Польщі запрошено до МЗС у зв'язку з заявами представників української влади», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше міністр Канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що Україні варто розпочати цінувати роль, яку Варшава відіграла для Києва.

Після цього в українське Міністерство закордонних справ запросили посла Польщі Бартоша Ціхоцького. Йому повідомили, що заяви про нібито невдячність України неприйнятні та не відповідають дійсності.

При цьому речник МЗС Олег Ніколенко зазначив, що жодні заяви не завадять Польщі та Україні побудувати спільне європейське майбутнє.

Раніше в Офісі Президента відкинули заяви з Варшави, що Україна не цінує підтримку від Польщі.

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