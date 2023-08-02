Меtа планує запустити чат-боти на основі штучного інтелекту, які матимуть різні особистості

Деякі з чат-ботів, яких співробітники компанії назвали «персонами», мають вигляд різних персонажів.

Материнська компанія Facebook - Meta - готується до запуску низки чат-ботів на основі штучного інтелекту, які матимуть різні особистості, вже наступного місяця. Про це пише Financial Times.

За словами джерел газети, техногігант на чолі з генеральним директором Марком Цукербергом розробляє прототипи чат-ботів, які зможуть спілкуватися з 4 мільярдами користувачами, наче людина.

Деякі з чат-ботів, яких співробітники компанії назвали «персонами», мають вигляд різних персонажів. Компанія розглядає можливість запуску одного, який розмовляє як Авраам Лінкольн, та іншого, який консультує щодо варіантів подорожей у стилі серфінгіста.

За словами співрозмовника, чат-боти можуть бути запущені вже у вересні. Їхньою метою буде надання нової функції пошуку та рекомендацій, а також розважальний продукт для людей, з яким вони зможуть грати.

«Цей крок пов'язаний з тим, що компанія намагається залучити та утримати користувачів, борючись з конкуренцією з боку соціальних мереж, таких як TikTok, і намагається скористатися широким ажіотажем у Кремнієвій долині навколо штучного інтелекту після того, як у листопаді компанія OpenAI, що підтримується Microsoft, запустила ChatGPT.

На думку експертів, чат-боти не лише підвищують рівень залученості, але й збирають нові величезні обсяги даних про інтереси користувачів. Це може допомогти Meta краще таргетувати користувачів за допомогою більш релевантного контенту та реклами. Більша частина доходів Meta у розмірі 117 млрд дол на рік надходить від реклами», - пише видання.

«Як тільки користувачі взаємодіють з чат-ботом, вони дійсно передають компанії набагато більше своїх даних, так що компанія може робити з ними все, що завгодно», - сказала радниця з етики ШІ і співзасновник лабораторії Collaborative AI Responsibility в Університеті Піттсбурга Равіт Дотан.

Вона додала, що ці розробки викликають занепокоєння щодо конфіденційності, а також потенційних «маніпуляцій».

Meta відмовилася від коментарів.

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