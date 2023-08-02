Meta планирует запустить чат-боты на основе искусственного интеллекта, которые будут иметь разные личности

Некоторые из чат-ботов, которых сотрудники компании назвали «персонами», выглядят разными персонажами.

Материнская компания Facebook – Meta – готовится к запуску ряда чат-ботов на основе искусственного интеллекта, которые будут иметь разные личности, уже в следующем месяце. Об этом пишет Financial Times.

По словам источников газеты, техногигант во главе с генеральным директором Марком Цукербергом разрабатывает прототипы чат-ботов, которые смогут общаться с 4 миллиардами пользователями, как человек,

Некоторые из чат-ботов, которых сотрудники компании назвали «персонами», выглядят разными персонажами. Компания рассматривает возможность запуска одного, говорящего как Авраам Линкольн, и другого, который консультирует о вариантах путешествий в стиле серфингиста.

По словам собеседника, чат-боты могут быть запущены уже в сентябре. Их целью будет предоставление новой функции поиска и рекомендаций, а также развлекательный продукт для людей, с которым они смогут играть.

«Этот шаг связан с тем, что компания пытается привлечь и удержать пользователей, борясь с конкуренцией со стороны социальных сетей, таких как TikTok, и пытается воспользоваться широким ажиотажем в Кремниевой долине вокруг искусственного интеллекта после того, как в ноябре компания OpenAI, что поддерживается Microsoft, запустила ChatGPT.

По мнению экспертов, чат-боты не только повышают уровень вовлеченности, но и собирают новые огромные объемы данных об интересах пользователей. Это может помочь Meta лучше таргетировать пользователей посредством более релевантного контента и рекламы. Большая часть доходов Meta в размере 117 млрд долл. в год поступает от рекламы», – пишет издание.

«Как только пользователи взаимодействуют с чат-ботом, они действительно передают компании гораздо больше своих данных, так что компания может делать с ними все, что угодно», – сказала советница по этике ШИ и соучредитель лаборатории Collaborative AI Responsibility в Университете Питтсбурга Равит Дотан.

Она добавила, что эти разработки вызывают обеспокоенность по поводу конфиденциальности, а также потенциальных «манипуляций».

Meta отказалась от комментариев.

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