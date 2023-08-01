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  1. В Україні

В Офісі Президента відкинули заяви з Варшави, що Україна не цінує підтримку від Польщі

09:51, 1 серпня 2023
Заява Андрія Сибіги з’явилася у відповідь на слова Марчина Пшидача у контексті ситуації з блокуванням експорту українського збіжжя через Польщу.
В Офісі Президента відкинули заяви з Варшави, що Україна не цінує підтримку від Польщі
Джерело фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua
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Офіс Президента України вважає безпідставними заяви у Варшаві про те, що Київ нібито недостатньо цінує допомогу, надану Польщею.

Відповідний коментар опублікував заступник керівника Офісу Президента Андрій Сибіга.

Заява Сибіги з’явилася у відповідь на слова держсекретаря – керівника офісу з питань міжнародної політики в адміністрації президента Польщі Анджея Дуди Марчина Пшидача у контексті ситуації з блокуванням експорту українського збіжжя через Польщу.

«Категорично відкидаємо спроби окремих польських політиків навʼязати польському суспільству безпідставну думку нібито Україна не цінує допомогу від Польщі.

Це, очевидно, гра на власні конʼюнктурні інтереси, яка не має нічого спільного з дійсністю. Маніпуляція.

А реальність - це дружній і відкритий діалог Президентів України і Польщі, між якими присутній високий рівень взаєморозуміння і взаємної довіри», – відреагував Андрій Сибіга.

Він наголосив, що Україна щоденно віддячує Польщі та іншим союзникам тим, що українські військові продовжують тримати фронт. 

Також Сибіга зазначив, що українці вважають поляків найближчим народом із найвищим рівнем симпатії і довіри.

«Коли Україна у війні, намагання «виторгувати» у неї ще щось більше - це рівнозначне віроломству, якому не повинно бути місця у наших взаєминах.

Всім відомо, в яких умовах працює сьогодні український фермер, наражаючи своє життя на замінованих полях та під ракетними обстрілами. За цих виняткових обставин наполягати, щоб  Україна, у рамках своєї вдячності Польщі, змирилася із закриттям  кордонів для українських сільськогосподарських продуктів - рівнозначне змушувати нас погодитися  на евтаназію», – заявив Андрій Сибіга.

Одночасно він висловив впевненість, що ці слова недоречні для польсько-українських стосунків і Україна та Польща «приречені на міцний союз і братерство».

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