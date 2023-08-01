В Офисе президента отвергли заявления из Варшавы, что Украина не ценит поддержку от Польши

Заявление Андрея Сибиги появилось в ответ на слова Марчина Пшидача в контексте ситуации с блокированием экспорта украинского зерна через Польшу.

Источник фото: Станислав Груздев/glavcom.ua

Офис Президента Украины считает безосновательными заявления в Варшаве о том, что Киев якобы недостаточно ценит помощь, предоставленную Польшей.

Соответствующий комментарий опубликовал заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Сибига.

Заявление Сибиги появилось в ответ на слова госсекретаря – руководителя офиса по международной политике в администрации президента Польши Анджея Дуды Марчина Пшидача в контексте ситуации с блокированием экспорта украинского зерна через Польшу.

«Категорически отвергаем попытки отдельных польских политиков навязать польскому обществу безосновательное мнение, что Украина не ценит помощь от Польши.

Это, очевидно, игра на собственные конъюнктурные интересы, которая не имеет ничего общего с реальностью. Манипуляция.

А реальность – это дружеский и открытый диалог Президентов Украины и Польши, между которыми присутствует высокий уровень взаимопонимания и взаимного доверия», – отреагировал Андрей Сибига.

Он подчеркнул, что Украина ежедневно благодарит Польшу и других союзников тем, что украинские военные продолжают держать фронт.

Также Сибига отметил, что украинцы считают поляков самым близким народом с самым высоким уровнем симпатии и доверия.

«Когда Украина в войне, попытка «выторговать» у нее еще что-то большее – это равнозначно вероломству, которому не должно быть места в наших взаимоотношениях.

Всем известно, в каких условиях работает сегодня украинский фермер, подвергая свою жизнь на заминированных полях и под ракетными обстрелами. В этих исключительных обстоятельствах настаивать, чтобы Украина, в рамках своей благодарности Польше, смирилась с закрытием границ для украинских сельскохозяйственных продуктов - равнозначно заставлять нас согласиться на эвтаназию», – заявил Андрей Сибига.

Одновременно он выразил уверенность, что эти слова неуместны для польско-украинских отношений и Украина и Польша «обречены на крепкий союз и братство».

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