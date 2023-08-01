США заключили с Болгарией и Южной Кореей соглашение о поставках Украине 155-мм боеприпасов – Financial Times

По словам официальных лиц, США уже заключили соглашения с Болгарией и Южной Кореей по поставкам снарядов в Украину и ведут переговоры с Японией о том же.

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Администрация Байдена стремится увеличить объемы поставок важнейших боеприпасов для Украины, чтобы поддержать контрнаступление против российских оккупационных войск. Для этого они уже заключили соглашения с Болгарией и Южной Кореей по поставкам снарядов в Украину и ведут переговоры об этом с Японией.

Об этом со ссылкой на чиновников сообщает «Financial Times».

По словам американских чиновников, сейчас Украина производит до 8 тысяч артиллерийских выстрелов в день.

Армия США также строит больше производственных линий, в частности, переоборудовает предприятие в Онтарио (Канада) и возводит новую сборную линию в Техасе. Армейские официальные лица заявили, что они могут также создать новые объекты для загрузки, сбора и упаковки 155-мм снарядов в Арканзасе, Айове и Канзасе.

«Президент Байден заявил, что настроен поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — сообщил Совет национальной безопасности США.

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