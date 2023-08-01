США уклали з Болгарією і Південною Кореєю угоду про поставки Україні 155-мм боєприпасів – Financial Times

За словами офіційних осіб, США вже уклали угоди з Болгарією та Південною Кореєю щодо постачання снарядів в Україну та ведуть переговори з Японією про те саме.

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Адміністрація Байдена прагне збільшити обсяги поставок найважливіших боєприпасів для України, щоб підтримати контрнаступ проти російських окупаційних військ. Для цього вони вже уклали угоди з Болгарією та Південною Кореєю на поставки снарядів в Україну і ведуть переговори про це з Японією.

Про це із посиланням на чиновників повідомляє «Financial Times».

За словами американських чиновників, зараз Україна робить до 8 тисяч артилерійських пострілів на день.

Армія США також будує більше виробничих ліній, зокрема переобладнує підприємство в Онтаріо (Канада) і зводить нову збірну лінію в Техасі. Армійські офіційні особи заявили, що вони можуть також створити нові обʼєкти для завантаження, збирання та пакування 155-мм снарядів в Арканзасі, Айові та Канзасі.

«Президент Байден заявив, що налаштований підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно», — повідомила Рада національної безпеки США.

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