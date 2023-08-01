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2 роки та 6 місяців за незаконне переправлення військовозобов’язаного через кордон: суд змінив вирок чоловіку

09:17, 1 серпня 2023
Також суд постановив конфіскувати все належне чоловіку майно, за виключенням житла.
2 роки та 6 місяців за незаконне переправлення військовозобов’язаного через кордон: суд змінив вирок чоловіку
Зображення: freepik.com
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В лютому цього року працівники прикордонної служби зупинили легковий автомобіль, який рухався у бік державного кордону України неподалік КПП «Селятин». Як розповіли у Чернівецькому апеляційному суді, виявилося, водій транспортного засобу, мешканець Вижницького району, перевозив до кордону 32-річного жителя м. Івано-Франківськ, з яким познайомився в одній із соцмереж, аби той зміг безперешкодно потрапити до сусідньої країни поза межами контрольно-пропускного пункту. За свої послуги з перевезення до місця перетину кордону та надання інструктажу щодо подальших дій він отримав від свого знайомого 2500 доларів США та 100 євро.  

Путильський районний суд Чернівецької області визнав 38-річного буковинця винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України. Застосувавши ч.1 ст.69 КК України, суд призначив йому покарання у виді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна, а на підставі ст. 75 КК України звільнив від відбуття призначеного основного покарання з 3-річним іспитовим строком.

Чернівецький апеляційний суд не в повній мірі погодився з рішенням суду І інстанції з огляду на тяжкість злочину. На переконання колегії суддів, суд І інстанції помилково призначив засудженому покарання з випробуванням, адже злочин, який він вчинив в умовах воєнного стану, є умисним корисливим у сфері недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації.

Водночас, дійшовши висновку про необхідність призначення реального покарання, колегія суддів визнала можливим застосувати ст. 69 КК України, а саме, призначити покарання нижче від найнижчої межі, передбаченої законом за вчинений злочин.

Суд взяв до уваги позитивну характеристику особу засудженого, його молодий вік та наявність на його утриманні двох малолітніх дітей та здійснення догляду за особою похилого віку, одноепізодність діяння та визнав пом’якшуючою обставиною пожертву засудженого на потреби ЗСУ для цілей оборони України в розмірі 55 тис. грн.

Чернівецький апеляційній суд скасував вирок Путильського районного суду Чернівецької області в частині призначеного покарання та ухвалив новий, яким визнав засудженого винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України та за його вчинення призначив покарання у виді позбавлення волі на строк 2 роки 6 місяців без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, із конфіскацією всього належному йому майна, за виключенням житла.

Засудженого взяли під варту у залі суду.

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