Верховний суд Ізраїлю розгляне петиції проти частини судової реформи

На слуханні, яке відбудеться 12 вересня, зберуться усі 15 членів колегії Верховного суду.

Верховний суд Ізраїлю вперше в історії засідатиме у повному складі для розгляду петицій проти закону про принцип розумності.

На слуханні, яке відбудеться 12 вересня, зберуться усі 15 членів колегії Верховного суду.

Як зазначає «The Jerusalem Post», Верховний суд ніколи раніше не скасовував поправку до Основного закону, і точаться дискусії щодо того, чи має він повноваження це робити.

У петиціях говориться, що закон про розумність, який обмежує використання судового перегляду адміністративних рішень уряду, прем’єр-міністра та міністерств, які вважаються вкрай необґрунтованими, завдасть шкоди демократичній системі Ізраїлю, є неконституційним і процедурно неправильним.

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