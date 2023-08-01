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Давид Арахамія пояснив, що депутатам, які не голосують за законопроекти, яких вимагають міжнародні партнери, загрожує «виліт» з фракції

«Якщо партнери вважають, що це потрібно зробити, після консультацій, на яких ми максимально чинили опір, але все одно це було поставлене як жорстка умова, – то я хочу чи не хочу, але я повинен збирати під це голоси і робитиму це», - сказав Давид Арахамія.

Депутати пропонують зупинити щодо військовослужбовців виконавчі провадження та зняти накладені арешти на рахунки

Пропонується зупинити стосовно військовослужбовців всі виконавчі провадження, крім рішень про стягнення аліментів, відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю, та зняти накладені арешти на рахунки.

Велика Палата ВС розглянула справу за позовом прокуратури про зобов`язання громадянина повернути земельну ділянку і визначила, що є легітимною метою втручання держави

Велика Палата Верховного Суду: Легітимною метою втручання держави у право особи на мирне володіння майном може бути здійснення контролю за користуванням майном відповідно до загальних інтересів або забезпечення сплати податків, інших зборів чи штрафів.

Суддя Верховного Суду Олена Калашнікова звільнилась у відставку

Судді Верховного Суду продовжують звільнятись у відставку.

Велика Палата розглянула справу про стягнення шкоди за пошкодження автомобіля внаслідок ДТП

В цій справі ВП Верховного Суду вирішувала питання, в яких випадках договір найму (оренди) транспортного засобу, стороною якого є ФОП, підлягає нотаріальному посвідченню.

  1. В Україні
  2. / Суд інфо

У НАЗК обговорять законопроєкти щодо вдосконалення розгляду справ у судах – як подати пропозиції

19:24, 1 серпня 2023
Обговорення відбудеться онлайн о 14:00 4 серпня.
У НАЗК обговорять законопроєкти щодо вдосконалення розгляду справ у судах – як подати пропозиції
Зображення: freepik.com
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Національне агентство з питань запобігання корупції проведе громадське обговорення законопроєктів щодо неприпустимості зловживання процесуальними правами та одноособового розгляду справ ВАКС.

Проєкти законів розроблені НАЗК на виконання Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки.

Обговорення відбудеться онлайн о 14:00 4 серпня.

Для участі в дискусії необхідно зареєструватися (тут). Реєстрація триває до 18:00 3 серпня.

Письмові пропозиції до законопроєктів можна надіслати на електронну пошту: [email protected] не пізніше 4 серпня. 

Законопроєкти для обговорення:

  • «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо недопустимості зловживання процесуальними правами»
  • «Про внесення змін  до Кримінального процесуального кодексу України  щодо вдосконалення порядку здійснення кримінального провадження Вищим антикорупційним судом»
  • «Про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України та Цивільного процесуального кодексу України щодо вдосконалення порядку розгляду справ  Вищим антикорупційним судом»

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