У НАЗК обговорять законопроєкти щодо вдосконалення розгляду справ у судах – як подати пропозиції

Обговорення відбудеться онлайн о 14:00 4 серпня.

Зображення: freepik.com

Національне агентство з питань запобігання корупції проведе громадське обговорення законопроєктів щодо неприпустимості зловживання процесуальними правами та одноособового розгляду справ ВАКС.

Проєкти законів розроблені НАЗК на виконання Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки.

Обговорення відбудеться онлайн о 14:00 4 серпня.

Для участі в дискусії необхідно зареєструватися (тут). Реєстрація триває до 18:00 3 серпня.

Письмові пропозиції до законопроєктів можна надіслати на електронну пошту: [email protected] не пізніше 4 серпня.

Законопроєкти для обговорення:

«Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо недопустимості зловживання процесуальними правами»

«Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо вдосконалення порядку здійснення кримінального провадження Вищим антикорупційним судом»

«Про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України та Цивільного процесуального кодексу України щодо вдосконалення порядку розгляду справ Вищим антикорупційним судом»

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