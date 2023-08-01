Серпень почнеться з дощів: на півночі, центрі та півдні подекуди можливі грози

Київщині на 1 серпня синоптики прогнозують мінливу хмарність.

У вівторок, 1 серпня, у більшості північних та центральних областей, на Харківщині, Одещині та Миколаївщині очікуються короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вітер переважно південний 5-10 м/с.

Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів до 22°; вдень 23-28°, на півдні та сході країни 27-32°.

Київщині на 1 серпня синоптики прогнозують мінливу хмарність. Місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер південний 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 23-28°;

У Києві вночі 15-17°, вдень 25-27°.

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