Август начнется с дождей: на севере, центре и на юге местами возможны грозы

Во вторник, 1 августа, в большинстве северных и центральных областей, в Харьковской, Одесской и Николаевской областях ожидаются кратковременные дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков.
Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
Ветер преимущественно южный 5-10 м/с.
Температура ночью 13-18 °, на побережье морей до 22 °; днем 23-28°, на юге и востоке страны 27-32°.
Киевщине на 1 августа синоптики прогнозируют переменную облачность. Местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер южный 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 23-28°;
В Киеве ночью 15-17°, днем 25-27°.
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