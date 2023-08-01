Август начнется с дождей: на севере, центре и на юге местами возможны грозы

Киевщине на 1 августа синоптики прогнозируют переменную облачность.

Во вторник, 1 августа, в большинстве северных и центральных областей, в Харьковской, Одесской и Николаевской областях ожидаются кратковременные дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер преимущественно южный 5-10 м/с.

Температура ночью 13-18 °, на побережье морей до 22 °; днем 23-28°, на юге и востоке страны 27-32°.

Киевщине на 1 августа синоптики прогнозируют переменную облачность. Местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер южный 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 23-28°;

В Киеве ночью 15-17°, днем 25-27°.

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