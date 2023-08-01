В россии снова неспокойно – беспилотник атаковал бизнес-центр «Москва-Сити» в столице рф, видео

В эту же башню неизвестный дрон влетел два дня назад, 30 июля.

Скриншот из видео

Ночью 1 августа беспилотники атаковали столицу рф, один из них снова ударил по башне в IQ-квартале «Москва-Сити».

Первые взрывы прогремели около 3 часов ночи, по официальной версии министерства обороны рф два дрона уничтожили средствами ПВО, один – «посадили» средствами радиоэлектронной борьбы.

Жители москвы уже сделали видео с разных ракурсов.

В эту же башню неизвестный дрон влетел два дня назад, 30 июля.

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